Este será o 59º mutirão desde o início da pandemia.Alexandre Simonini

Publicado 07/07/2022 17:28

Resende recebe neste sábado (9) mais um mutirão do Detran RJ. São disponibilizadas vagas para os serviços de veículos e identificação civil. Para agendar, basta ligar para os números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br).



Todas as ações em Resende são realizadas no Shopping PátioMix, na Avenida Dorival Marcondes de Godoy, bairo Fazenda do Castelo.

Os motoristas podem verificar serviços como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros. Também é oferecida a emissão da carteira de identidade.