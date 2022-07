Semana do Nordestino em Resende - Divulgação

Semana do Nordestino em ResendeDivulgação

Publicado 07/07/2022 19:07

Depois de dois anos de hiato, por conta da pandemia, a prefeitura de Resende retoma esse mês a Semana do Nordestino, em homenagem à cultura do Nordeste brasileiro. O evento será realizado entre os dias 8 e 10 de julho, na Área de Exposições.

Esta é a quarta edição do evento. Entre as atrações estão tributo às músicas nordestinas, quadrilha, além do show do cantor Frank Aguiar. Artesãos também estarão expondo suas artes durante todos os dias de festa.

Confira a programação completa:

Sexta, 08

19h - Apresentação com dança típica da Escola Municipal Algodão Doce

19h30 - Homenagem aos nordestinos 2022

20h30 - Tributo aos compositores nordestinos com a banda Casa da Cultura Macedo Miranda

22h - Banda Xoxote

23h30 - Altair Brito

Sábado, 09

10h às 16h - Vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

11h - DJ Thales com tributo à música nordestina

15h às 19h - Apresentação de Dança da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

20h30 - Quadrilha Dona Junina de Angra dos Reis

23h30 - Os Clandestinos

0h - Zé Vithor e Cuiabá

Domingo, 10

8h - Treinão Corrida e Caminhada (aberto a todos)

10h às 16h - Vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

11h - DJ Sá

15h - Quadrilha Campeã da Escola Noel de Carvalho

18h - Forrozão de Todos (brindes para os mais animados)

20h - Rominho

22h - Show Frank Aguiar