Segundo último levantamento, há 393 profissionais registrados em Resende, número 221% maior do que o de 2013 - Raimundo Brasil

Publicado 08/07/2022 16:00

Neste sábado (9), a partir das 10h, durante a Semana do Nordestino, no Parque de Exposições, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Resende entrega para quase 200 artesãos da cidade a carteirinha de identificação profissional. O documento, que é gratuito e sem taxa de adesão, permite aos trabalhadores descontos de até 20% na compra de matéria-prima em estabelecimentos comerciais conveniados.

O documento não tem data de validade e só é válido com a apresentação de um documento de identificação oficial com foto como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mais de 20 parceiros já foram credenciados e estão aptos a oferecer descontos. As lojas participantes terão o selo 'Amigo do Artesão' exposto de forma visível em cima das bancadas.

O artesão que deseja ter a Carteirinha Municipal do Artesão precisa comparecer presencialmente na sede da secretaria, que fica na Praça da Bandeira, nº 85, no bairro Campos Elíseos, de 12h30 às 17h30, levando uma foto 3x4 e cópia do comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (24) 3354-4160.