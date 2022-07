Feira Livre do Parque das Águas - Douglas Pacheco

Publicado 09/07/2022 09:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda realiza neste domingo (10) mais uma edição do projeto “Música na Feira”, que acontece durante a Feira Livre do Parque das Águas. A partir das 10h30, a dupla João Lucas e Jeferson apresentam o melhor do universo sertanejo, com grandes sucessos do gênero. Logo depois é a vez do projeto “Black Charme”, comandado pelos DJ’s Birinha e Claudinho.

O projeto “Black Charme” já acontece há vários anos em Resende e, a partir do dia 10 de julho, acontecerá uma vez por mês na Feira Livre. Birinha e Claudinho são os responsáveis por selecionar as melhores canções da black music, com foco no charme e funk melody.