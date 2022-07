Vacina Oxford/AstraZeneca - Arquivo - Foto: reprodução internet

Vacina Oxford/AstraZeneca - ArquivoFoto: reprodução internet

Publicado 12/07/2022 18:42

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende ampliou a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos. Para isso, eles devem ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

O novo público poderá se vacinar já nesta quarta-feira, dia 13 de julho. A quarta dose da AstraZeneca será aplicada em todos os postos de saúde do município e no Centro Municipal de Imunização, das 9h às 16h. Já na Clínica da Família, no horário das 9h às 20h. E nos PSF Liberdade e Paraíso, a vacina fica disponível das 17h às 20h.

Na quinta-feira (14), tem quarta dose no Pronto Atendimento Paraíso, das 9h às 18h, em todos os postos de saúde do município das 9h às 16h e na Clínica da Família, das 9h às 20h. As fabricantes disponíveis serão Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.

Na sexta-feira (15), a vacina fica disponível das 9h às 20 na Clínica da Família e em todos os postos de saúde, das 9h às 16h. O imunizante será a AstraZeneca.