Pessoas que tiveram covid-19 há pouco tempo devem esperar 30 dias - Douglas Pacheco

Publicado 15/07/2022 16:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste sábado (16) a vacinação contra a covid-19 em sistema drive-thru no Estádio do Trabalhador. A ação acontece das 8h às 12h. Serão aplicadas da primeira à quarta dose em pessoas acima de 18 anos.

A quarta dose está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, respeitando intervalo mínimo de 4 meses a partir da última dose aplicada. Não é necessário entre as vacinas da gripe e covid-19.

Para receber a dose é preciso o cartão de vacinação com o registro das outras doses, documento de identificação com CPF e cartão do SUS (se tiver).