Seminário é destinado aos profissionais da saúde pública municipal. - Divulgação

Publicado 19/07/2022 19:16

Na próxima quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza o primeiro Seminário Municipal sobre a Saúde do Homem no auditório da OAB de Resende, situado na Avenida Marcílio Dias, 785, no bairro Jardim Jalisco. O encontro, que acontece entre 9h e 12h, é destinado aos profissionais da saúde pública municipal.

A primeira palestra será sobre Apresentação da Política Nacional de Atenção Integral À Saúde do Homem com o palestrante Giovani S. Dimas, enfermeiro especialista em Saúde Ocupacional, coordenador estadual da Área Técnica da Atenção Integral à Saúde do Homem (ATAISH).

A segunda será ministrada por Renato Veloso, assistente social, doutor em Serviço Social e professor associado da UERJ, sobre Dilemas e Desafios para o Gênero Masculino no Cuidado em Saúde. O encerramento conta com apresentação dos dados municipais sobre morbimortalidade da população masculina em Resende.