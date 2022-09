53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende - Carina Rocha

53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de ResendeCarina Rocha

Publicado 28/09/2022 06:00

A Justiça Eleitoral proibiu a propaganda eleitoral durante a festa da 53ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor), que será realizada entre os dias 28 de setembro e 9 de outubro. Ainda assim, os candidatos não estão proibidos de participar da festa, somente impedidos de abordar os eleitores.

A proibição tem como base a Portaria nº 03/2020, que em seu Artigo 3º proíbe “a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral no recinto da festa da 53ª Exapicor realizada no município de Resende RJ, no período de 28 a 30 de setembro e 06 a 09 de outubro do corrente, bem como no entorno, num raio de 800 metros”.