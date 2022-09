89ª DP de Resende - Divulgação

Publicado 27/09/2022 17:47 | Atualizado 27/09/2022 19:40

A Polícia Civil de Resende investiga um tenente-coronel do Exército suspeito de assédio contra alunas de um curso preparatório militar no município. Em mensagens pelas redes sociais, o homem reage e responde a fotos postadas por uma adolescente falando sobre a roupa que ela estava usando.

Segundo uma reportagem exibida pela TV Bandeirantes, uma adolescente, de 17 anos, contou que, no sábado (24), o militar, que era professor do curso, a chamou para uma aula prática em uma trilha. No local, ele teria tentado beijá-la à força.

De acordo com a 89ª Delegacia Policial, as investigações estão em andamento. O suspeito e as testemunhas serão ouvidos para esclarecer os fatos. A direção do curso pré-militar informou que, assim que soube da denúncia, demitiu imediatamente o professor e que repudia qualquer caso de assédio.

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) disse que determinou a instauração de procedimento administrativo para esclarecimento das possíveis irregularidades; que está prestando todas as informações solicitadas e contribuindo permanentemente com as apurações pelos órgãos de segurança pública; e que repudia e combate veementemente qualquer eventual desvio de conduta.

A defesa do tenente-coronel informou que o inquérito policial instaurado na data de 25/09/2022, na Delegacia de Polícia Civil de Resende, tramita em sigilo e por tal razão está impedida de se manifestar.