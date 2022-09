Desfile acontece na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, a Beira Rio - Douglas Pacheco

Publicado 28/09/2022 09:00

Para celebrar os 221 anos de Resende, a prefeitura preparou uma programação especial nesta quinta-feira (29). Logo cedo, às 8h, será realizada uma missa em ação de graças e o tradicional desfile cívico no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Após a missa, os participantes se reúnem para a reprodução dos hinos Nacional e de Resende pelo pelotão da bandeira do Colégio Municipal Getúlio Vargas, acompanhado da Banda da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

Às 9h terá início o desfile cívico-militar, que contará com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares, além do 37º Batalhão da Polícia Militar, 23º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Cruz Vermelha, Escoteiro/Desbravadores e Aventureiros, Gente Eficiente e fanfarra, fanfarra do Centro de Convivência do Idoso, Terceira Idade, AABB, Comeep - Corporação Musical, Grupo Senzala de Capoeira e Moto Clube.

Por conta do desfile, as ruas Pandiá Calógeras, Mário Periquito, Xavier de Lima e Sarquis José Sarquis, além da Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, a Beira Rio, ficarão fechadas para o tráfego de veículos a partir de 7h da manhã. As vias serão liberadas para o trânsito por volta das 13h.