Publicado 01/10/2022 00:05

Resende registrou o terceiro homicídio em menos de 24 horas nesta sexta-feira (30). No início da noite, um jovem, de 18 anos, foi morto a tiros dentro de casa. O crime aconteceu na Rua Hércules Nogueira, no bairro Liberdade. À tarde, dois jovens foram assassinados a tiros no bairro Vila Julieta