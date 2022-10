Publicado 02/10/2022 12:28

O Pérolas Negras venceu o 7 de Abril por 3 a 0 na tarde de sábado (1º) no Estádio do Trabalhador, em Resende. A partida foi válida pela sétima rodada da Série B1, a terceira divisão do Campeonato Carioca.

Os gols foram marcados no segundo tempo por Elias, João Tanque e Wandinho. Com o resultado, o Pérolas se mantém em 4º lugar com 11 pontos. O 7 de Abril ocupa a 6ª colocação, com 8 pontos.

O próximo jogo do Pérolas Negras é no sábado (8) contra o São Gonçalo/Niterói EC. O jogo será no estádio Alziro de Almeida , o "Alzirão", em Itaboraí.