Matheus Gonche - Miriam Jeske | COB

Matheus GoncheMiriam Jeske | COB

Publicado 05/10/2022 15:58

Na terça-feira (4), o nadador Matheus Gonche conquistou a medalha de ouro nos 100 m borboleta dos Jogos Sul-Americanos 2022, em Assunção, no Paraguai. Antes, na segunda-feira (3), ele já tinha subido no lugar mais alto do pódio no revezamento 4x100 m medley.

Na prova individual, o atleta natural de Resende fez a marca de 52s37, superando em mais de um segundo o colombiano David Arias Gonzalez com 53s39 e o venezuelano Emil Perez com 53s42. O representante do SESI-SP dominou os 100 m borboleta do início ao fim, comprovando seu favoritismo no continente.

Matheus Gonche é o atual bicampeão brasileiro na distância e representante do país em Tóquio 2020 e na última edição do Mundial de Desportos Aquáticos. ''É um campeonato bastante desafiador. Fiz um tempo muito bom, mesmo cansado. Consegui relaxar e me focar para conquistar esse ouro'', disse Gonche.