Natação conquistou 34 medalhas de ouro, 16 de prata e 8 de bronze durante competição. - Miriam Jeske/COB

Publicado 06/10/2022 17:14

O nadador Matheus Gonche, do Sesi-SP, conquistou sua terceira medalha nos Jogos Sul-Americanos, em Assunção, no Paraguai. Na quarta-feira (5) ele foi prata na prova dos 200 m borboleta após disputa acirrada com o campeão, o também brasileiro Leonardo de Deus, fechando sua participação.

O jovem de 23 anos foi superado praticamente na batida de mão pelo companheiro de seleção brasileira. Leonardo de Deus fez 1min57s17 e Matheus Gonche 1min57s28. O bronze ficou com o colombiano David Gonzales com 2min1s23.

Na terça-feira (4), o atleta, natural de Resende, foi ouro nos 100 m borboleta. Um dia antes, o brasileiro integrou a equipe nacional campeã do revezamento 4×100 m medley. ”Sensação de dever cumprido. É um orgulho defender as cores do meu país e ouvir o hino nacional no pódio. Na última prova foi um duelo especial com o Leo de Deus, um atleta que sempre busquei como referência”, disse Gonche.