Publicado 07/10/2022 17:16

Uma pessoa, ainda não identificada, ficou ferida após se envolver em um engavetamento com três carros na tarde desta sexta-feira (7) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no sentido São Paulo, na altura do km 298.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a vítima sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade médica não informou o estado de saúde do paciente.

Ainda de acordo com a empresa, o trânsito flui com lentidão pela faixa da esquerda. O congestionamento já chegou a seis quilômetros.