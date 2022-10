Pérolas Negras empata sem gols com São Gonçalo/Niterói - Jhonathan Jeferson

Pérolas Negras empata sem gols com São Gonçalo/Niterói Jhonathan Jeferson

Publicado 10/10/2022 05:00

O Pérolas Negras empatou em 0 a 0 com o São Gonçalo/Niterói pela Série B1, a terceira divisão do Campeonato Carioca. O jogo, válido pela 8ª rodada, foi disputado no sábado (8), no estádio Alzirão, em Itaboraí.

Com o empate, o Pérolas se manteve na 4ª posição, com 12 pontos, mas pode terminar a rodada fora do G-4. O São Gonçalo/Niterói está na 5ª colocação, com 11 pontos.

O próximo jogo do Pérolas é no sábado (15) contra o Paduano, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.