Publicado 10/10/2022 19:09

Um homem, de 45 anos, foi preso após esfaquear um jovem, de 18 anos, numa briga, no domingo (9), em Resende. Ele foi capturado por policiais militares dentro do Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Ayrton Senna, no Centro.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima disse que o homem estava praticando "atos obscenos" em público, o que teria motivado a briga no Morro do Batista. Durante a confusão, o homem esfaqueou o jovem e fugiu em direção ao Rio Paraíba do SUl.

Ele foi retirado do rio pelos agentes com ferimentos na cabeça. Aos policiais, ele informou que o machucado seria decorrente de uma agressão por pessoas que o acusaram de "X-9", termo usado popularmente para referir-se a um denunciante, mas a versão dele não foi confirmada pela polícia.

Tanto a vítima, quanto o suspeito de agressão, foram levados para o Hospital de Emergência de Resende, sendo que o homem está internado sob custódia da PM. Ele deve responder por tentativa de homicídio. A unidade de saúde não informou o estado de saúde dos pacientes.