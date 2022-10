Publicado 13/10/2022 18:54

Nesta quinta-feira (13), a cidade de Resende registrou, pelo menos, dois acidentes envolvendo motociclistas que perderam o controle da direção e caíram do veículo.

O primeiro caso foi na madrugada na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, no Campo de Aviação. O motociclista, de 34 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

Pela manhã, os bombeiros socorreram um jovem, de 26 anos. Desta vez, o acidente aconteceu na Via Dutra, no km 304, na altura do bairro Paraíso. Ele teve ferimentos moderados e foi socorrido para o mesmo hospital.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dos pacientes.