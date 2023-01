Aulas acontecem na sede da GM, que fica na Avenida Rui Barbosa, n°60, na Liberdade - Raimundo Brasil

Aulas acontecem na sede da GM, que fica na Avenida Rui Barbosa, n°60, na LiberdadeRaimundo Brasil

Publicado 11/10/2022 20:00 | Atualizado 18/11/2022 17:03

Em Resende, os guardas civis municipais (GCM) estão passando por aulas de jiu-jitsu para ampliar as técnicas dos profissionais. Os treinamentos acontecem na sede do órgão, no bairro Liberdade, e são ministrados pelo GCM Elessandro Correia Fonseca, faixa preta na modalidade.

As aulas também são oferecidas aos demais agentes de segurança pública, como, por exemplo, policiais civis e militares e bombeiros. Elas acontecem todas às terças e quintas-feiras, às 8h.

Para participar, basta ir até a unidade e se inscrever. O jiu-jitsu é uma luta que utiliza técnicas para derrubar e dominar o adversário.