Resende realiza mutirão de preventivos nesta quarta-feira - Raimundo Brasil

Publicado 16/11/2022 10:00 | Atualizado 16/11/2022 15:39

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza, nesta quarta-feira (16), um novo mutirão de Exames Preventivos em horário estendido. Os atendimentos acontecem das 17h às 21h em 13 unidades de saúde.

Os postos de saúde que estarão abertos durante à noite são: PSF Liberdade; PSF Centro; PSF Jardim Alegria; PSF Paraíso; PSF Jardim Primavera; PSF Grande Alegria; PSF Itapuca; PSF Surubi; PSF Novo Surubi; PSF Cabral/Alambari; PSF Morro do Cruzeiro; PSF Nova Alegria; e Clínica da Família.

Os exames preventivos são destinados às mulheres de 25 a 64 anos, principalmente aquelas que têm vida sexual ativa. No dia do procedimento, as pacientes devem apresentar o CPF e o cartão do SUS. O prazo para o exame ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.