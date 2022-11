Carga de piso cai de caminhão e causa congestionamento na Via Dutra - Divulgação

Publicado 14/11/2022 13:00 | Atualizado 14/11/2022 15:47

Um caminhão bateu na mureta central da Via Dutra, em Resende, na madrugada desta segunda-feira (14), e parte da carga de piso caiu na rodovia. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu no km 334, no sentido Rio de Janeiro, na altura do distrito de Engenheiro Passos.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trânsito ficou congestionado durante sete horas, fluindo apenas pela faixa da direita. Depois da remoção do caminhão e da limpeza da rodovia, a pista foi completamente liberada.