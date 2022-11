Pérolas Negras se classifica para a final da terceira divisão do Carioca - Vinicius Valim/Pérolas Negras

Publicado 13/11/2022 06:00

O Pérolas Negras venceu o Serrano por 1 a 0 e se classificou para a final da Série B1, a terceira divisão do Campeonato Carioca. O jogo foi no sábado (12), no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.

O time tinha a vantagem do jogo de ida. Aos 46 minutos do segundo tempo, Garrinsha recebeu próximo à área e tocou para MV, que fez o gol da vitória.

A final será disputada com o CEAC/Araruama em dois jogos: na próxima quarta-feira (16) e no sábado (19), ambos às 15h. Além do título da Série B1, a decisão também vale a única vaga de acesso à Série A2, a segunda divisão estadual.