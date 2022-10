Ação de cidadania acontece no distrito de Engenheiro Passos - Raimundo Brasil

Publicado 14/10/2022 18:00

A Prefeitura de Resende realiza no neste sábado (15) mais uma edição do projeto Resende Cidadã, que une cidadania, saúde, trabalho, assistência social, educação e muito mais, visando, principalmente, a população em situação de vulnerabilidade. O evento será na quadra de esportes do bairro Cohab, no distrito de Engenheiro Passos, das 10h às 13h.

O projeto conta com serviços de assistência social, educação e profissionalização, inscrição em processos seletivos do CONFIAR, orientação e cadastro em grupos de tratamento ao tabagismo, orientações sobre mercado de trabalho e microempreendedor individual.

Além disso, também são oferecidas atividades recreativas infantis, dança de salão, capoeira com o grupo Senzala, atividades voltadas para a terceira idade, música e fanfarra. Os moradores também podem se vacinar contra a gripe e covid-19, além de aferir pressão e medir glicose.