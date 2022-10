Exposição Geek, no MIS, em Resende - Divulgação

Exposição Geek, no MIS, em ResendeDivulgação

Publicado 13/10/2022 21:20

A Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende apresenta nos dias 14 e 15 de outubro a “Exposição Geek” no Museu da Imagem e do Som (MIS) para celebrar a semana da criança. A mostra, composta por brinquedos do colecionador e morador da cidade, Paulo Ricardo Junior, fica disponível das 12h às 17h30, na sexta, e no sábado das 9h às 12h. A entrada é gratuita.

De acordo com Paulo Ricardo Jr, o colecionismo foi uma forma natural de preservar e divulgar seu acervo. "No início, os brinquedos eram apenas peças para me divertir quando criança, mas o tempo foi passando e não conseguia me desapegar dos heróis, monstros e naves do meu universo infantil", explica.

Na exposição Geek, o público pode observar algumas peças de “Guerra nas Estrelas”, “Power Ranger”, “Lego” e outras opções. O MIS Resende fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no andar térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, no Centro Histórico.