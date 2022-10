Pérolas Negras volta ao G4 após vitória contra o Paduano - Vinícius Valim/Pérolas Negras

Pérolas Negras volta ao G4 após vitória contra o PaduanoVinícius Valim/Pérolas Negras

Publicado 16/10/2022 07:00

Pela 9ª rodada da Série B1, a terceira divisão do Campeonato Carioca, o Pérolas Negras venceu o Paduano por 1 a 0 na tarde de sábado (15). A partida foi disputada em casa, no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O gol foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo pelo lateral-esquerdo Carlinhos, de cabeça. O resultado recoloca o Pérolas em 4º lugar, com 15 pontos. O Paduano ocupa a 6ª colocação, com 12 pontos.

O próximo jogo do Pérolas será na quarta-feira (19) contra o Campo Grande, em jogo adiado da 4ª rodada. A partida será às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.