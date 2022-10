Publicado 17/10/2022 17:28

Dois suspeitos, um jovem de 23 anos e uma jovem de 25 anos, foram presos suspeitos de receptação no domingo (16) em Resende. Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram pegos após a vítima armar um flagrante em um shopping, no Centro de Resende.

A vítima, de 46 anos, acionou a polícia e informou que sua casa havia sido invadida entre sexta-feira (14) e sábado (15), quando dois notebooks e um celular foram furtados. Depois do crime, o homem disse que encontrou um anúncio de venda na internet de um notebook igual ao que havia sido furtado.

Então, ele marcou um encontro com o suposto vendedor como se fosse comprar o eletrônico, mas pediu auxílio da PM para que a negociação fosse acompanhada. Os policiais foram com a vítima até o local combinado e prenderam o suspeito. Com a nota fiscal original, foi possível constatar que o notebook era o mesmo que havia sido furtado.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que estava apenas entregando o produto a pedido de uma mulher, de 25 anos. A vítima e o jovem foram conduzidos para 89ª DP de Resende. Depois, a mulher se apresentou para prestar depoimento. Os suspeitos foram presos e autuados por receptação. De acordo com a PM, a mulher já possui anotações por receptação e tráfico de drogas.