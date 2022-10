Todas as atividades são gratuitas - Carina Rocha

Todas as atividades são gratuitas Carina Rocha

Publicado 18/10/2022 19:33

A Santa Casa de Resende realiza na quinta-feira (20) uma programação especial em alusão ao “Outubro Rosa”. As atrações estarão disponíveis para todas as mulheres da sociedade civil, com ações de saúde, beleza, autocuidado e bem-estar. A programação começa às 9h no Salão Nobre da unidade.

Para iniciar, a Cruz Vermelha estará com uma massoterapia disponível das 9h às 16h. Das 13h às 13h40 é a vez de uma palestra com o tema “O que toda mulher precisa saber” com enfermeira Carol Azevedo, especialista em oncologia e diagnóstico de câncer de mama.

Na sequência, o tema da palestra será “Saúde da Mulher”, com a enfermeira Ana Cristina, especialista em obstetrícia do Ambulatório Especializado da Santa Casa. Às 14h20 começa uma oficina com Fábio Monteiro e Fernando Tróia. Logo depois tem oficina de automaquiagem.