Sertanejo embala "Música na Feira" neste domingo Douglas Pacheco

Publicado 21/10/2022 17:13

Neste domingo (23), os moradores que visitarem a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, vão curtir mais uma edição do projeto “Música na Feira”. Realizado pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, a música começa a partir das 10h30.

As apresentações ficam por conta da dupla “Os Meninos de Bocaina” com os sucessos da música sertaneja. Além de incentivar os artistas municipais, a ideia do projeto é melhorar ainda mais o ambiente da feira, atraindo mais pessoas para as compras de domingo.