Pérolas Negras perde para o líder Araruama na Série B1 do Carioca - Vinícius Valim

Publicado 23/10/2022 11:48

Pela penúltima rodada da primeira fase da Série B1 do Campeonato Carioca, o Pérolas Negras perdeu por 2 a 0 para o líder Araruama. O jogo foi neste sábado (22) no estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

Com isso, o time deixa para mais tarde a classificação antecipada para a próxima fase. O time ocupa a 3ª colocação na Taça Maracanã, com 18 pontos, um a mais que o Duque de Caxias, 4º colocado, com 17 pontos.

Os quatro primeiros avançam para as semifinais. Dois times já estão garantidos: Araruama e Serrano. As outras duas vagas estão sendo disputadas por quatro times: Pérolas, Duque de Caxias, São Gonçalo e Paduano.

Para confirmar a vaga, o Pérolas só precisa de um empate. Se perder, ainda pode se classificar, desde que os adversários diretos também percam. O próximo jogo é na quarta-feira (26) contra o Serrano, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.