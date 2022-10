Campus da UERJ, em Resende - Divulgação

Campus da UERJ, em ResendeDivulgação

Publicado 24/10/2022 15:32

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a empresa Semcon (IVM Projetos Automotivos do Brasil Ltda.) realiza entre os dias 25 e 27 de outubro o 1º Fórum da Inovação. O evento acontece no campus da instituição em Resende, no Km 298 da Via Dutra, no bairro Parque Embaixador.

O fórim conta com uma área de exposição de produtos, ambientes de imersão em tecnologias virtuais, treinamentos, sala para debates, workshops e auditório para palestras.

O evento é voltado para profissionais da área de engenharia e tecnologia automotiva e estudantes, além de representantes da sociedade civil. Será uma oportunidade para networking, desenvolvimento e conhecimento de novos recursos e tecnologias.