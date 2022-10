Brinquedos inclusivos no Parque das Águas. - Divulgação

Publicado 25/10/2022 16:00

A Prefeitura de Resende instalou novos brinquedos inclusivos no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. O espaço para pessoas com deficiência agora conta com brinquedos como balanços e gangorra.

O projeto de implantação de brinquedos adaptados iniciou no Parque Tobogã, no bairro Vila Julieta. Além deste, também já foram instalados na praça do Parque Embaixador, na área de lazer Parque Minas Gerais e na Praça do Balanço.

Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, esta é uma ação importante para a inclusão, pois ajudam no desenvolvimento e promovem a socialização das crianças. "Os brinquedos são cuidadosamente preparados para pessoas que possuem alguma dificuldade motora ou de locomoção e que sejam totalmente seguros para as crianças", explicou.