Resende promove ação do Novembro AzulGleisiane Carvalho

Publicado 03/11/2022 09:00 | Atualizado 03/11/2022 15:48

Dentro da campanha Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quinta-feira (3) consultas médicas de rastreio na Policlínica Paraíso, às 17h.

Os interessados devem agendar até as 16h na Policlínica Paraíso, ou em outra unidade de saúde. Para isso, não é necessário encaminhamento médico, basta os pacientes levarem o cartão do SUS no dia da marcação da consulta.

As consultas são destinadas aos homens com idade acima de 45 anos que não tenham feito consulta nos últimos 12 meses, ou homens com idade acima de 40 anos com casos de câncer de próstata na família.