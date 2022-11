Resende realiza Feira da Roça na Vila da Fumaça - Raimundo Brasil

Publicado 04/11/2022 16:41

O distrito da Vila da Fumaça, em Resende, vai ficar movimentado neste fim de semana. É que no domingo (6) acontece mais uma edição da Feira da Roça com produtos frescos, música e comida típica do interior.

O evento começa às 9h e segue ate as 18h. Já a programação musical fica por conta da banda Os Danados a partir das 15h30.

As verduras e legumes e as comidas estarão distribuídos em barracas preparadas para receber a população.