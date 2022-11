Loja de celulares é assaltada em Resende - Reprodução

Loja de celulares é assaltada em ResendeReprodução

Publicado 07/11/2022 17:57

Uma loja de acessórios para celular foi assaltada nesta segunda-feira (7), em Resende. O estabelecimento fica na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro Campos Elíseos.

Segundo a Polícia Militar (PM), duas funcionárias contaram que um homem, com camisa azul, calça bege e boné, entrou na loja, mostrou a arma e anunciou o assalto.

Ele conseguiu levar dinheiro e um celular. Depois do roubo, ele mandou as vítimas se trancarem dentro do banheiro para que ele pudesse fugir.