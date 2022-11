Pérolas empata em 0 a 0 e perde título e acesso à segunda divisão do Carioca - Divulgação

Pérolas empata em 0 a 0 e perde título e acesso à segunda divisão do CariocaDivulgação

Publicado 20/11/2022 11:56

Não deu para o Pérolas Negras. O time empatou em 0 a 0 com o CEAC/Araruama no jogo de volta da final da Série B1, a terceira divisão do Campeonato Carioca. A partida foi disputada no sábado (19), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.