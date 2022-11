Resende abre inscrições para passeio ciclístico - Divulgação

Resende abre inscrições para passeio ciclístico

Publicado 18/11/2022 17:00 | Atualizado 18/11/2022 20:01

A Secretaria de Esporte e Lazer de Resende realiza neste fim de semana o "Pedal Rosa e Azul". O passeio ciclístico acontece no domingo, dia 20 de novembro, com largada às 8h30 no Parque Zumbi, no Centro. Os primeiros 400 inscritos receberam uma camisa do projeto. Mais informações pelo telefone (24) 3354-4301.

O objetivo do evento é promover a conscientização e prevenção dos cânceres de mama e próstata, lembrados nas campanhas Rosa e Azul em outubro e novembro, respectivamente. Os atletas sairão do ponto de partida e seguirão com destino a Bulhões em um percurso de aproximadamente 20 km ida e volta.