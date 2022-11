Hemonúcleo realiza ação especial pela Semana do Doador de Sangue - Carina Rocha

Publicado 22/11/2022 10:00 | Atualizado 22/11/2022 19:49

Por conta do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemonúcleo de Resende realiza uma ação especial durante a Semana Nacional, de 21 a 25 de novembro. Com o objetivo de sensibilizar a população e ampliar o número de doadores, serão distribuídos diversos brindes e lanche diferenciado.

Os voluntários devem agendar pelo telefone: (24) 3381-4834. O Hemonúcleo fica em anexo ao Hospital Municipal de Emergência, localizado na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco, e atende, além de Resende, os hospitais de Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Estão em níveis críticos os seguintes tipos de sangue: A+, O+ e O-. Para doar sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter doenças graves. Além de não estar em jejum e estar em bom estado de saúde. Os adolescentes devem ser autorizados por um responsável. Já os doadores com mais de 60 anos é necessário que não seja a primeira doação.