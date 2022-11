Comerciantes fluminense apostam na Copa do Catar para vender produtos relacionas à seleção brasileira - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 24/11/2022 09:00

A Prefeitura de Resende prorrogou para até o dia 25 de novembro as inscrições para o concurso “A Rua do Hexa”, que vai eleger e premiar três ruas ou avenidas que estiverem enfeitadas da forma mais bonita, criativa, organizada e limpa.

O projeto foi idealizado pela secretaria de Indústria e Comércio para resgatar as tradições da Copa e ainda movimentar o comércio. A inscrição deve ser feita presencialmente na sede da secretaria, que fica na Praça da Bandeira (Praça do Trenzinho), nº 85, entre 12h30 e 17h30.

No ato da inscrição é necessário as cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto da rua que será enfeitada. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail ruadohexa@gmail.com.