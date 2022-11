Itapuca recebe ação do Resende Cidadã - Carina Rocha

Publicado 25/11/2022 14:31

A Prefeitura de Resende realiza neste sábado (26) uma edição do projeto ‘Resende Cidadã’ no bairro Itapuca. A ação será realizada das 10h às 13h na quadra de esportes do bairro, que fica na Praça das Mangueiras, na Rua Hostílio de Souza.

O objetivo é promover ações de cidadania, assistência social, saúde, educação e muito mais, contemplando especialmente a população resendense que vive em situação de vulnerabilidade.

O evento conta com serviços de assistência social, educação e profissionalização, inscrição para o processo seletivo do Confiar, além ações de saúde e uma tenda de vacinação contra a Covid-19 e Influenza e aferição de pressão e glicose.