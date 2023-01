Com gol contra, Resende estreia com derrota no Carioca - André Moreira/Resende

Publicado 14/01/2023 18:33 | Atualizado 14/01/2023 18:39

O Resende estreou com derrota no Campeonato Carioca 2023. O Gigante do Vale perdeu por 2 a 0 para o Fluminense em jogo realizado neste sábado (14) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O primeiro gol tricolor foi contra. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Germán Cano tocou de cabeça, mas a bola desviou em Joanderson. Alan marcou de pênalti no segundo tempo.

Com a vitória, o Fluminense garantiu os três pontos esperados. O Resende volta a jogar na quarta-feira (18), às 15h30, contra o Bangu, no Estádio Moça Bonita, no Rio.