Forró embala Feira Livre do Parque das Águas neste domingo Douglas Pacheco

Publicado 13/01/2023 19:00 | Atualizado 13/01/2023 21:11

Como parte do projeto Música na Feira, neste domingo (15), a banda de forró Os Clandestinos anima a Feira Livre do Parque das Águas. A apresentação de artistas regionais acontece a partir das 11h.

Além de domingo, a Feira Livre com alimentos frescos e naturais acontece em outros dois dias, sendo às sextas-feiras no Parque Tobogã, das 7h às 13h, e aos sábados no Acesso Oeste, na Rua Projetada A, na Morada do Contorno, das 7h às 13h.