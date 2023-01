Resende perde fora de casa para o Bangu - André Moreira

Resende perde fora de casa para o Bangu André Moreira

Publicado 18/01/2023 18:10 | Atualizado 18/01/2023 18:20

O Resende perdeu por 1 a 0 para o Bangu na tarde desta quarta-feira (18), pela segunda rodada da Taça Guanabara. O jogo foi realizado no Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro.



O gol do jogo foi marcado por Luís Felipe aos 11 minutos do segundo tempo. O Resende saiu em busca do empate e quase marcou com Khevin Fraga e Zizu.

Na próxima rodada, o Gigante do Vale recebe o Boavista neste domingo (22), às 15h30, no Estádio do Trabalhador, em Resende.