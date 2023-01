Resende vence pela primeira vez no Carioca - André Moreira/Resende FC

Publicado 23/01/2023 08:00 | Atualizado 23/01/2023 15:22

O Resende venceu pela primeira vez no Carioca no domingo (22). Contra o Boavista, o jogo terminou em 2 a 1. A partida foi realizada em casa, no Estádio do Trabalhador.

Resende abriu o placar com um pênalti marcado por Igor Bolt. O Verdão de Saquarema empatou, também de penalidade máxima, com Matheus Alessandro. No segundo tempo, Bismarck virou para o Gigante do Vale.

Com a vitória, o Resende conquistou os primeiros três pontos no Carioca e pulou para o sétimo lugar, com a mesma pontuação de Botafogo e Portuguesa-RJ.

O time joga de novo na quarta-feira (25), às 19h, contra o Voltaço, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.