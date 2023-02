Detran apreende veículo clonado em Resende - Divulgação

Publicado 02/02/2023 18:18

A Corregedoria do Detran/RJ apreendeu na quarta-feira (1º) um veículo clonado em Resende. O proprietário desconfiou da clonagem e abriu um processo na sede do departamento, no Centro do Rio, para apuração. Os técnicos do órgão foram até a cidade e confirmaram a irregularidade.



Após analisar uma série de informações e realizar perícia técnica, agentes da Divisão Anticlonagem conseguiram confiscar o carro clonado: uma caminhonete de 2008. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.



Segundo o departamento, para evitar cair em golpes os motoristas devem sempre exigir a nota fiscal na hora da compra, seja em sites ou via internet, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um veículo legalizado.