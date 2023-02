Publicado 06/02/2023 17:30

Uma casa no bairro Morada da Montanha, em Resende, foi furtada no domingo (5). Segundo a Polícia Militar (PM), a proprietária informou que encontrou a residência revirada e com alguns itens faltando.

De acordo com a moradora, foram levados alguns documentos e um aparelho de vídeogame. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.