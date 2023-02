Resende é goleado pelo Vasco em São Januário - André Moreira/Resende

Resende é goleado pelo Vasco em São JanuárioAndré Moreira/Resende

Publicado 03/02/2023 08:00 | Atualizado 03/02/2023 16:38

O Resende sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Vasco na noite de quinta-feira (2) no São Januário. O jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Pedro Raul marcou duas vezes. Lucas Piton, Léo Pelé e Gabriel Pec completaram o placar. Com a vitória, o Vasco chegou a oito pontos e está em sexto lugar.

Já o Resende segue em penúltimo na tabela com quatro pontos. O próximo jogo do Gigante do Vale é no sábado (11), às 15h30, contra o Madureira, no Estádio Conselho Galvão, no Rio.