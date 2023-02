Publicado 16/02/2023 13:00 | Atualizado 16/02/2023 17:46

Com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro para o Carnaval, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realiza, nesta quinta-feira (16), uma manutenção asfáltica nas RJ-163 e RJ-151, estradas que dão acesso à região de Visconde de Mauá.

Na RJ-151, os serviços acontecem entre os km 0 e 7 e na RJ-163, as equipes do DER-RJ executam os trabalhos próximo à Mauá, no sentido Capelinha.