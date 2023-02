Polícia Militar troca comando do Batalhão de Resende - Divulgação

Publicado 15/02/2023

O 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), sediado em Volta Redonda, empossou na terça-feira (14), o novo comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelas cidades de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia. O tenente-coronel Marcelo Brasil entrou no lugar do também tenente-coronel Willian Caldeira de Freitas, que ficou cinco meses no cargo.

A troca acontece após uma onda de violência em Resende. Entre janeiro e fevereiro, a população do município sofreu com constantes trocas de tiros por disputa do tráfico de drogas, além de diversos homicídios . No início do mês, o comando do 37º BPM abriu um procedimento apuratório para avaliar a conduta de policiais que deram carona em uma viatura para um foragido da justiça.