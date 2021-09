Posse do tenente-coronel Willian Caldeira de Freitas - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/09/2021 11:00

O 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento das cidades de Resende, Porto Real, Itatiaia e Quatis, ganhou um novo comandante na tarde de sexta-feira (9). O tenente-coronel Willian Caldeira de Freitas, que estava na Diretoria Geral de Polícia (DGP), no Rio de Janeiro, assumiu o cargo durante cerimônia na sede do Batalhão, no bairro Campo de Aviação, em Resende.