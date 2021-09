Paróquia Nossa Senhora das Dores localizada no bairro Centro - Divulgação

Publicado 09/09/2021 15:00

A Paróquia Nossa Senhora das Dores localizada no bairro Centro, recebeu na quarta-feira (80, os serviços de poda das árvores e limpeza do pátio, realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,(SMOSP) juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

De acordo com o coordenador de Serviços Urbanos da SMOSP, Marcos Paulo (Pulga), também foi feita a limpeza e a dedetização dos coretos que ficam localizados no pátio da Paróquia. O coordenador ainda afirma que essa foi uma força tarefa realizada pelas duas secretarias, atendendo a pedidos da comunidade.

No mesmo dia, foi realizado um serviço de limpeza geral da Mina d’agua de Bulhões, com o objetivo de deixar o local mais agradável para todos, tanto para os moradores do próprio bairro, quanto para os visitantes dos bairros vizinhos que também frequentam o local para buscar água.